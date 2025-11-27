新舜營造協助災後弱勢家庭修屋 出錢出力讓人感動

新舜營造董事長張昭鎭（左）熱心助人，幫忙弱勢家庭修屋（左），勞工局長王鑫基（中）比大拇指說讚。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

丹娜絲風災後，南市勞工局結合做工行善團為弱勢家庭修屋，局長王鑫基並獲得安衛家族核心企業新舜營造臂助，由該公司董事長張昭鎭，帶領同仁為台南弱勢受災戶屋頂無償修繕和災後復原工作卅件，新舜營造善行義舉，讓人感動。

新舜營造今年有兩項道路工程獲得勞動部金安獎優等的肯定，新舜營造是勞工局「安心舜力」家族的核心企業，平時對推動職安不遺餘力。

新舜營造位於麻豆區，六年九班的董長張昭鎭，重視勞工安全和福利，也常帶著員工一起參與公益，辦公益路跑，到教養院關懷弱勢、捐錢給育幼院等，深具熱心公益形象。

在災後弱勢房屋修繕一開始出現缺工情況下，勞工局長王鑫基找上他，請託能深入災區幫忙弱勢家庭修繕家園。

張昭鎭說，新舜營造過往以修築道路為主，沒有修屋經驗，既然答應，他帶著同仁四處觀摩，用心學習房屋工程結構力學，並秉持「要做就做最到最好」，成立維修團隊深入災區協助守護家園，接連採購修屋資材，廠商後來得知是為了幫助弱勢家庭無償修屋深受感動，主動說「算我一份，我也來幫忙」，形成善循環。

卅件修繕案，每件各有不同的故事背景，張昭鎭說，曾看到九十多歲的阿嬤，帶著身障孩子，面對家中屋頂被吹掀成為「透天厝」，臉上無助的表情；房屋修好後，看到阿嬤一家人開心、安心的笑容，就是團隊最好的反饋，感謝王鑫基局長交付這項任務，這樣有意義的助人經驗，讓他和團隊夥伴有機會完成全新的挑戰，也開發新技能，未來說不定還有更多助人行動。