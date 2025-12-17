新航2025年末超值優惠最高 85 折 KrisFlyer會員購票送 KrisShop電子禮券

新加坡航空（新航）於即日起至12月30日止推出2025年末超值優惠，旅客於新航官網singaporeair.com或使用SingaporeAir app訂購新航機票，飛往熱門度假航點可享最高85折優惠。新航集團獎勵計劃PPS Club 與 KrisFlyer 會員於新航官網singaporeair.com或使用SingaporeAir app訂位購票，每張來回機票可加碼獲贈一張新幣30元的KrisShop電子禮券，數量有限，送完為止。

現在正是規劃 2026 年旅遊的絕佳時機，台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球熱門的假期航點，台灣出發前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價9,308元起、澳洲22,518元起、峇里島9,618元起、斯里蘭卡19,968元起，以及馬爾地夫26,978元起。

為豐富旅遊行程，PPS Club 與KrisFlyer 會員於2025年12月17日至12月30日期間在新航官網 singaporeair.com 或 SingaporeAir App 購買由台灣出發前往新航全球航點機票，並於2026年2月1日至2026年5月31日間搭乘由新航營運的航班，每張符合資格成人來回機票即可獲得新幣 30 元（約台幣 700 元）的 KrisShop 電子禮券。此禮券無最低消費金額限制，限量 50 份，送完為止。此外，新航旅客以訂位代號在 Pelago 預訂旅遊體驗可享三次9折優惠，最高可折新幣150元。KrisFlyer 會員消費每新幣1元可獲得 KrisFlyer 哩程 3 哩。

新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，並將於 2026 年 2 月至 5 月間以 A350-900 機型增加每周 4 班往返台北與新加坡的航班服務。此期間每周將共計有 18 個航班執飛台北與新加坡之間。旅客享有更多選擇，彈性靈活地安排行程前往新加坡或經由新加坡轉機飛往全球航點，搭乘新航享受獲獎無數的世界級飛行體驗。無論是搭乘套房、頭等艙、商務艙的旅客，以及搭乘優選經濟艙和經濟艙的KrisFlyer 會員，皆可享有無限量的免費機上 Wi-Fi。即使是在三萬英呎的高空，依然能夠保持聯繫、享受娛樂或上線工作。

更多線上優惠票價與航班詳情請瀏覽新航官網singaporeair.com。

以上訊息由新加坡航空提供