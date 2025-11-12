新芽助學真誠關懷 鼓勵親子奮起向上

在馬來西亞笨珍，慈濟志工在僑民華文小學，舉辦新芽助學金頒發典禮，為來自31所中小學的109位清寒學子頒發助學金。

喝下女兒親手奉的茶，單親媽媽蘇麗春備感窩心，也看到女兒的學業逐漸在進步。

家長 蘇麗春：「(趁)沒有顧客的時候，就是教她一下，放工了，回家了，再教她一下，慢慢地看得到她的課業往上爬，祝福她，努力向上，然後課業能夠搞好。」

這是慈濟新山支會，今年舉辦的第一場新芽助學金頒發典禮，109位清寒學子接受了大家的祝福。

廣告 廣告

慈濟助學生 阿斯拉夫：「(助學金)有些錢是來買文具，像書包、鞋，謝謝慈濟給我們的幫助。」

家長 麗卡娃蒂：「非常感謝我的孩子能得到，慈濟的助學金，拿到這份禮物，可以紓緩我的經濟負擔。」

家長 阮恩惠：「有了這個(助學金)，可以幫到我很多很多。」

事實上，每一位受助孩子的背後，都有一段令人辛酸的故事，頒發助學金前，志工也曾帶著慈少做家訪，讓他們從中見苦知福。

慈少 丁芊芊：「應該就是要學習這位弟弟，雖然家境不是很富有，可是他還是願意做這麼多，努力去提升自己，這樣我們是不是更應該，要做更多努力去提升自己。」

連續三年都拿到新芽助學金的郭可靉，今年更以全年不缺課的毅力，得到全勤獎。

慈濟助學生 郭可靉：「努力不要讓自己生病，(就算)生病了，我還是來學校，可是我戴著口罩，謝謝大眾願意給我這筆錢，來減輕我媽媽的負擔，我會努力讀書，等到有能力了，我會回饋給大眾。」

帶著眾人的愛與祝福，這群清寒學子會更順利地完成學業，一步步朝著自己的夢想前進。

更多 大愛新聞 報導：

沙巴洪災發放 至誠關懷撫喪親慟

雪蘭莪州風災 昔江港發放祝福金

