新芽助學課輔陪伴 激勵求知帶動行善

告別2025年，復盤檢視、有系統性回顧和分析學習過的知識的時機。馬來西亞慈濟舉辦簡單且莊嚴的頒獎禮，表揚參與人文課程的學生，在學習和品格上的成長，包括最佳學業進步獎、最佳專心獎、人文課最佳參與獎、最佳學習態度進步獎等等，肯定孩子們踏實的努力。

用歌聲傳唱心中的善和愛，這一群孩子唱出像暖陽般的希望。慈濟新芽獎學金受惠學生和線上課輔計劃「愛伴學」的孩子，經過一整年的努力和成長，志工為他們獻上一分鼓勵。

學生 葉展豐：「我很開心拿到這兩個獎，一個是全勤獎，和新芽獎學金 行善行孝獎。」

展豐的阿媽 覃有娣：「他是沒有缺課，他在學校也沒有缺課的，除非他生病，我們再窮 不可以窮教育，只有知識 才可以改變人生。」

雪隆慈濟新芽獎學金頒發禮，暨愛伴學感恩典禮，迎來了約600位家長和孩子，一共頒發了26種獎項，肯定孩子踏實的努力。

大學生 黎欣慧：「因為我媽媽一個人做工，然後關愛也比較少，因為她沒有時間來陪我們，然後她們(志工)就是也會，來關心我們 看一下我們，所以覺得在我成長中最大的幫助，所以像多一個家人的感覺。」

學生 法哈娜：「過去念中三的時候 我沒有朋友，我不懂人際互動，當接觸慈濟(課輔)後，我向同學們介紹自己，之後 他們也願意和我交朋友，因此我在這裡 有了新朋友。」

這些缺乏社會資源的孩子受愛心老師影響甚多，不只是在老師身上學習知識，同時也在學一種情意、一種大愛。

老師 鄭美蓮：「我教小孩子的目的，就是因為我要把他們語言基礎打好，所以他們去小學之後，他們會開開心心去上學的，想像一下 如果這些小朋友，他們不會閱讀，他們去到學校 他們做得到功課嗎，送去補習，你覺得他補習的功課 做得到嗎，所以我覺得 識字是非常非常重要。」

慈濟志工 莫佳麗：「剛開始教學的時候，孩子們都是不回應的，每個都是很安靜的，只有我一個人在問 在答，三年的 愛的存款 後，跟他們就像孩子跟媽媽這樣子，關係也改變了 所以我非常開心，我能夠成為人文課的老師之一。」

慈善與教育相結合，愛心老師燃燒燭光，孩子將光明傳流下去。

