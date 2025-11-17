新芽獎學金頒發 過來人現身說法

逆境中堅強成長，鼓勵弱勢家庭子弟，花蓮瑞穗靜思堂，日前舉辦新芽獎學金頒獎典禮，今年有一位已經在醫院擔任護理師的大學姊，特地出席分享，他出生萬榮鄉原鄉家庭，家裡有8個兄弟姊妹，相當感恩慈濟的一路陪伴，讓他可以順利追求夢想。

「請給自己最熱烈的掌聲。」

花蓮慈院腸胃科護理師 江玉涵：「上人曾說過，當一個手心向下的人，去幫助更多需要幫助的人，這句話一直在 就是，臨床上支持我的動力這樣子，雖然說這條路才一兩年而已，這條路真的走 滿不容易的，但我覺得在辛苦的過程中，也學會了成長跟堅持。」

來自萬榮鄉的江玉涵，畢業即就業，這次以大學姐身分，出席慈濟新芽獎學金頒獎典禮，給學弟妹勉勵。就讀慈大護理學院，二技期間就在花蓮慈院腸胃科病房，兼職護理師，試用期展現勤學態度。花蓮慈院腸胃科護理師 江玉涵(2025.6)：「從五專的時候，就是比較喜歡念書，所以那時候 就是也領了滿多獎學金的 ，然後 我也很少跟家裡拿錢，然後都是獎學金這樣，一直這樣幫助我 幫助我，一直到現在。」

「師父 請頒獎。」

慈濟新芽獎得主 陳同學：「平常在家都負責照顧妹妹的時候，就可能幫她會個尿布，然後看如果媽媽需要的話，幫她餵奶，媽媽上班，家裡沒有人的時候 幫忙。」

陳同學從小幫媽媽扛起患有身心障礙的妹妹，主動分擔家務。不讓單親成為劣勢，今年獲得慈濟新芽獎學金特殊表現獎的肯定，也設定未來目標。慈濟新芽獎得主｜陳同學：「更精進自己，然後到更多國家去比賽，然後 也讓自己有，去國外看看外面世界吧。」

陳同學的媽媽 ：「謝謝這麼勇敢的你，謝謝不放棄努力的你，謝謝，在我生命中，每一個孩子都是很重要，然後 也謝謝你給我勇敢。」

「擁抱一下。」

「請頒獎。」

共52名萬榮鄉、瑞穗鄉學子在瑞穗鄉獲獎，期待藉由得獎鼓勵，啟發逆境學子認真學習，培育能為社會奉獻大愛與關懷的良才。

