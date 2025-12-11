新芽育成校系博覽會 看見樹苗生根茁壯

中區新芽獎學金頒獎典禮，昨天在台中8處的慈濟道場同步舉行。而台中靜思堂在頒獎典禮後，下午接著舉辦「中區新芽育成校系博覽會」，這是為了讓新芽獎高中生進入大學科系前，先了解科系出路，找到生涯規畫。現場60位育成計畫的學長姊，熱心為365名新芽獎高中生服務。其中育成計畫第一屆畢業生林胤廷，如今是搶救生命的醫師。

嘉義長庚醫院感染科醫師 林胤廷：「人生最重要，不是自己身在何地，而是往哪個方向前進。」

新芽育成計畫第一屆畢業生林胤廷，已經在長庚醫院、擔任7年的感染科醫師。

嘉義長庚醫院感染科醫師 林胤廷：「(以前)家庭經濟環境比較不好，在大學求學期間，很感謝慈濟那時候，有介入(協助)我們家庭，給予我阿媽生活上的補助金，(我)有領取新芽獎助學金，確實在慈濟的幫助之下，我覺得我們家庭，走出了那段最困頓的時候，回到頭來，會覺得，今天這些(新芽獎)學弟學妹，可能跟當初的我一樣，所以今天這個機會，是想跟學弟妹做一些分享。」

新芽育成60名學長學姊，在台中靜思堂、分享大學18個學系的學習經驗。

新芽獎學金高中生 吳承穎：「我是讀電機電子學，參加過機器人程式設計的世界賽(得獎)，(育成博覽會)互動之後，我就覺得學到滿多東西的，我也知道我大概，要往哪個方向去發展。」

慈濟志工 蔡明模：「透過大學博覽會，各科系各學系的學習方式，跟未來的出路，讓孩子心裡更清楚。」

新芽獎學金的協助，加上育成計畫的支持，清寒家庭的學子，開創出無限可能。

慈濟慈善基金會副執行長 張濟舵：「育成計畫裡面，目前大概已經有100多個，非常具有特殊才能的人，各個都很有成就。」

昔日受人幫助的新芽學生，如今是別人生命的貴人。愛的循環下，每一位孩子都勇敢地朝向夢想前進。

