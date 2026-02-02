新苗教養院「馬到成功迎新歲」圍爐活動攜手企業與縣府共築溫暖團圓

新苗教養院偕同「宇霸有限公司」及「漁爸有限公司」昨二日上午舉辦「馬到成功迎新歲」圍爐活動，現場洋溢濃厚的團圓氛圍。苗栗縣副縣長邱俐俐偕同社會處副處長邱苹榛以及議長李文斌機要秘書李文星等各界代表出席活動。

新苗教養院院內近半數院生屬於「失依個案」，多為縣市監護個案轉介，或因雙親年邁、逝世而無力照顧。本次活動除安排舞蹈與魔術表演，增添喜慶氛圍，讓院生們在過年期間感受到如同家人般的溫暖與關懷外，副縣長邱俐俐亦特別參觀院內設施，關心院生生活情況，並提出建設性的意見，期盼未來縣府能持續協助改善環境品質。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，圍爐象徵團圓與祝福，昨日現場充滿笑容與關懷，令人感動。她特別感謝新苗教養院全體工作人員長期用心付出，院內提供全日型住宿服務可容納七十八人，日間照顧服務量能為什人，目前服務院生約八十人，為身心障礙朋友打造安全、穩定且充滿尊重的生活環境，成為許多家庭最堅實的後盾。

邱俐俐副縣長也向「宇霸有限公司」及「漁爸有限公司」表達誠摯謝意，兩家企業多年來不僅挹注生活資源，更在每個重要節慶從不缺席。本次活動更安排舞蹈與魔術表演，讓院生們在過年期間感受到如同家人般的溫暖與關懷，展現企業社會責任精神，令人敬佩。同時，縣府也特別送上加菜金，期盼院生們能在佳節裡享用更豐盛的團圓飯，感受社會各界共同的祝福與支持。邱俐俐最後表示，縣府未來將持續與民間機構及企業夥伴攜手合作，整合更多資源，完善身心障礙福利服務，打造更友善、更有溫度的照顧環境，讓每位縣民都能安心生活、獲得妥善照顧。