社會中心／馬聖傑、吳崇恩、蔡明政 新北市報導

新北市新莊新北大道，今天（週四）下午，發生三車連環撞車禍！警方到場，意外發現肇事駕駛，是前一天才發布的竊盜通緝犯，還在他的車內，發現毒品k他命，是否涉及毒駕，還有待警方進一步釐清。

路口車流量不小，一輛白色轎車速度不慢，直接朝發財車撞上去，這猛力一撞，發財車彈起，撞上對向銀色轎車，三車撞一團。從另個角度看，當時對向車道還有其他車輛，差那麼一點就遭波及，險象環生。警消獲報趕抵現場，就見肇事駕駛，坐在安全島上，頭低低的還在狀況外，救護人員馬不停蹄，要趕緊救小貨車內的駕駛，以及銀色轎車內的夫妻檔，好險三人送醫沒生命危險。

新莊三車連環撞！ 肇事駕駛是「通緝犯」車內還有毒

新莊三車連環撞！ 肇事駕駛是「通緝犯」車內還有毒。（圖／民視新聞）目擊民眾：「就聽到砰一聲而已啊推擠車輛，目擊民眾vs.記者，（有查覺到好像怪怪的）對。」

事發就在新北市新莊區，新北大道，往泰山方向，30號下午三點多，25歲的陳姓男子，開車釀三車連環撞車禍！警方揪出，他是前一天才被發布通緝的，竊盜通緝犯！而且車內還被搜出毒品k他命。

目擊民眾：「拖兩個這一台車我看到一個，正副駕駛可是都是自己可以出來的。」

新莊三車連環撞！ 肇事駕駛是「通緝犯」車內還有毒。（圖／民視新聞）意外被揪出是通緝犯的肇事駕駛，事後急忙連絡朋友，幫忙拿走車上物品，朋友也很驚訝，不知為何會撞成這樣？是否涉及毒駕，警方還要進一步釐清。被通緝的第一天，就因為出車禍，把自己送進警局，解送歸案。

