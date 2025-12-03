新莊中央路中華路口發生機車碰撞 雙方均輕微擦傷雙方酒測值均為0

薛員即先開啟警示燈及蜂鳴器，並待中華路雙向綠燈直行車輛暫停禮讓後，始通過路口續行。(圖:新莊警分局提供)

新莊警分局三日表示，昌平派出所薛姓警員於二日晚間十八時至二十時擔服巡邏勤務，其間接獲通報前往處理糾紛案，遂騎乘警用機車馳赴現場。薛員沿中央路往中平路方向直行，行經中央路與中華路口時，因路口號誌為紅燈，薛員即先開啟警示燈及蜂鳴器，並待中華路雙向綠燈直行車輛暫停禮讓後，始通過路口續行。

同時，劉姓女子（四十七歲）騎乘普通重型機車，沿中華路往中正路方向綠燈直行，雙方於路口不慎發生擦撞致車輛倒地。經了解，此次事故造成薛員膝蓋擦傷、劉女腳踝扭傷，所幸雙方皆意識清楚、均無須送醫；雙方車輛亦僅受輕微刮傷。

交通分隊小隊長楊嘉偉也說明，新莊分局昌平所員警接獲案件趕赴現場，騎乘警用機車沿途開啟警示燈及蜂鳴器提醒其他用路人。行經中央路中華路口時，與右方直行之普重機車發生碰撞。雙方均輕微擦傷，該案由新莊分局交通分隊員警到場勘查、採證照相及測繪紀錄，雙方酒測值均?0，相關肇事責任由交通單位進一步調查釐清。