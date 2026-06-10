新莊中正路「天空垃圾山」隨時崩落 市府罰4次仍未改善

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新北市新莊中正路1處公寓頂樓堆滿垃圾，引發居民與路人安全隱憂，有民眾將這驚人畫面分享到網路，也引發網友討論，據傳該處已經由新北市政府開罰至少4次，但物主仍未改善。

新北市新莊區1處公寓頂樓堆滿大量垃圾，恐有安全隱患。（圖／翻攝自Threads@chiashengtsao）

目擊者在Threads發文表示，「為什麼這屋頂這麼厲害都沒人檢舉，到底怎麼堆的，技術真好，風大都不會飛下來嗎」？從民眾分享的畫面可見，民宅樓頂遍布大量雜物，不只幾乎淹沒屋頂，還有往鄰側堆積的趨勢，宛若1片「天空垃圾山」。

據《三立新聞網》，此處早已被新北市政府注意到，新莊區公所在2023年3月就已辦理會勘並委外清除，並由環保局協助清理，但物主未見改善，2025年至今按違反《廢棄物清理法》第27條連續裁罰每次1200元至6000元，累計9600元，2026年4月起由新北市工務局依《公寓大廈管理條例》查處。

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