新莊中港大排年終清洗

新北市水利局昨（十五）日表示，已順利完成新莊中港大排長達一點八公里的年終清洗作業。為確保居民在步道上照常通行，此次作業全程採純人工涉水清洗，整治後河廊水面更顯清澈、步道煥然一新，讓居民能在更舒適、更安全的環境中散步休憩，同時也周全兼顧了生態保護。

水利局長宋德仁指出，中港大排主要功能為雨水排水，且生活污水已被兩側截流箱涵完全截除，因此能維持極佳的水質與樣貌。此次清洗範圍自中港廣場至凹灣碼頭，自十一月十七日起進行。為維持步道開放，作業全程堅持不使用大型機具，採純人工方式施作。

由於河道水位平時維持在五十至八十公分，為進行清洗，必須將水位大幅降至僅剩三至五公分。在水位調整期間，也必須同步細心執行生態維護，由工作人員徒手撈取魚類及烏龜，並將其妥善移置到安全水域，以確保河廊生物能在整治期間安全過渡，展現水利局對生態的專業堅持。

宋德仁說，時值十二月，儘管水溫冰冷，清潔人員仍展現高度專業，以高壓水槍及刷具精準、逐段清除淤泥與青苔；維護員同步完成噴泉、燈飾與增氧機等設施。整段河廊施工過程十分感謝工作人員不畏寒冷、專業盡責的付出，才能讓中港大排以最佳面貌迎接市民。