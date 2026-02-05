新莊中港大排鼠患難解！民眾憂光雕展成「老鼠樂園」

新莊中港大排現場正進行光雕展燈飾裝設與測試作業，不過近日傳出鼠輩橫行，新北市水利局前往投放滅鼠藥並張貼告示提醒民眾注意。（吳嘉億攝）

一年一度的新莊中港大排光雕展將於下個月登場，現場正進行燈飾裝設與測試作業，不過卻再度傳出鼠患問題。近日台北市發生老翁感染漢他病毒死亡案例，引發地方民眾憂心，向民意代表陳情，盼市府提出長期改善對策。

居民表示，很多人在中港大排亂撒飼料餵食野鴿，各種食材殘渣吸引本來就有鼠患的市場更多聚集，甚至還有鼠類鑽排水孔爬到3樓住家、咬破紗窗進入的情事；也有人說走在大排旁人行步道草叢邊就可見到老鼠竄逃蹤影，感嘆中港大排前後段環境清潔差很多，鼠輩橫行怎吸引人潮。

新北市議員陳世軒表示，中港大排鼠患問題已久，接獲民眾反映後，已立即向市府通報，相關單位也派員加強清潔並投放滅鼠藥。然而投藥僅是短期作法，無法從根本解決問題。

陳世軒指出，雖然水利局已安排清潔人員定期維護環境，也要求保全加強巡邏，現場亦設有告示牌，明令禁止餵食鳥類、魚類等動物，但因缺乏強制性規範，多半只能以口頭勸導為主，成效有限；呼籲環境維護仍需仰賴市民共同遵守規定，發揮公德心。

隨著農曆年節將近，陳世軒也指出，市民擔心環境髒亂恐吸引更多鼠類，後續將再請水利局加強宣導禁止餵食行為與清潔，並建議市府於相關公共場域與公園進行清消作業，提升環境衛生，讓民眾能安心休憩。

對此，新北市政府水利局表示，由於中港大排周邊散步居民與遊客眾多，市府每月均與鄰近里長合作，由里辦公室提供滅鼠藥，再由工作人員進行投藥。本月3日已於中港大排旁人行步道及周邊區域投放滅鼠藥，並同步張貼告示，提醒民眾遛狗時務必繫好牽繩，留意公告內容，並盡量遠離草叢等投藥區域，以確保安全。

