新莊中港大排「清圳趣」圓滿落幕 古祭典傳承城市水記憶

▲清圳趣活動的核心，在於傳承新莊「水文化歷史記憶」，讓市民親身感受清圳的歷史價值。(圖:新北市水利局提供)

新北市新莊區的中港大排，繼光雕活動創造逾六十六萬人次的超高人氣後，城市水文化的熱潮持續延燒。新北市政府於十五日在中港廣場成功舉辦「清圳趣」活動及「在地文化與水環境園遊會」，透過一系列歷史與文化體驗，帶領數百位市民共同回味新莊珍貴的水利記憶。

新北市水利局副局長張修銘出席活動時表示，清圳趣活動不僅成功讓民眾了解早期農業時期清圳的維護方法，更重要的是激發了大家一起守護環境的熱情。中港大排除了肩負重要的排水防洪功能外，更是市民們休閒、遊憩與環境教育的優質場域。

張修銘指出，清圳趣活動的核心，在於傳承新莊「水文化歷史記憶」。這項每年十一月秋收時節舉辦的活動，讓市民親身感受清圳的歷史價值，是中港大排維護精神的具體延續。活動中，最引人矚目的是重現古老的「祭水官」儀式。這項儀式承載著新莊早年祈求五穀豐收的歷史傳統，參與市民共同透過莊重的儀式，為現代生活祈求風調雨順、國泰民安。

現場設置的「在地文化與水環境園遊會」也大受歡迎。活動邀請周邊學校、在地文化團體等四大領域，精心設置十四個主題展示攤位，成功打造了一場寓教於樂的知識市集。

水利局說明，在活動結束後，中港大排的年度重頭戲「年終大掃除」也即將展開，將於十一月十七日開工，這項任務一路持續到十二月十日，目標就是將大排的水質、景觀和生態徹底維護到位，確保市民擁有最優質的休憩環境。