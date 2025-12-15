新莊中港大排「SPA級」年終清洗 1.8公里河廊煥然一新

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市水利局已於12月10日完成新莊中港大排長達1.8公里的年終清洗作業，13日起同步布置耶誕燈飾，增添河廊夜色，水利局指出，此次作業全程採純人工涉水清洗，如SPA級歲修，以保護底部卵石，居民也能在步道上照常通行，整治後河廊水面更顯清澈、步道煥然一新，讓居民能更舒適、安全地散步休憩，同時兼顧生態保護。

中港大排年終掃除前，河道充滿青苔及落葉，水利局長宋德仁表示，中港大排主要功能為雨水排水，且生活污水已被2側截流箱涵完全截除，因此能維持極佳的水質與樣貌，此次清洗範圍自中港廣場至凹灣碼頭，自11月17日起進行，為維持步道開放，作業全程堅持不使用大型機具，採純人工方式施作，儘管水溫冰冷，清潔人員仍展現高度專業，以高壓水槍及刷具精準、逐段清除淤泥與青苔，維護人員也同步完成噴泉、燈飾與增氧機等設施的歲修。

宋德仁指出，由於河道水位平時維持在50至80公分，為進行清洗，須將水位大幅降至僅剩3至5公分，水位調整期間，也須細心執行生態維護，由工作人員徒手撈取魚類及烏龜，將其妥善移置到安全水域，確保河廊生物能在整治期間安全過渡；感謝工作人員不畏寒冷、專業盡責的付出，才能讓中港大排以最佳面貌迎接市民。

