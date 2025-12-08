新莊丹鳳污水接管工程年底招標 普及率可望突破84％

水利局代表、里長及林秉宥議員一同出席工程說明會。（取自議員林秉宥臉書／孫敬新北傳真）

新北市新莊區丹鳳地區的污水接管工程有新進度！新北市水利局昨（7）日舉辦「丹鳳地區第12標工程說明會」，宣布新莊二期第12標用戶接管工程已完成設計，並報請內政部國土署審查中，待備查後預計今年12月底上網招標。該工程完工後新莊區的污水用戶接管普及率，將從目前76.9％（約13萬6151戶）提升至84.42％，計1萬3316戶居民受惠。

說明會當天，共有6個里超過200位民眾出席。根據新北市水利局統計，截至今年11月底，新莊區污水用戶接管普及率為76.9％，這次丹鳳地區第12標工程，預計可接管的1萬3316戶。水利局表示，待工程發包後，將有約3個月的前置作業期，作為施工相關計畫審查、申請路證及材料檢驗等。

水利局進一步說明，完成前置作業後，會先將污水管線佈設到預計接管位置，如後巷口等處，屆時會再召開說明會，請住戶配合相關作業，陸續辦理污水用戶接管事宜，加速新莊區的接管普及率。

民進黨議員林秉宥回應，丹鳳地區第十二標工程因為施工難度較高，大家非常矚目。屆時開工後，會遇到較多施工上的困難，因這裡老舊社區較多，也希望市府多與在地居民溝通，完成我們新莊區污水最後一哩路。

