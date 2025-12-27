新莊丹鳳高中天橋磁磚崩 議員怒：已反映、市府說無虞

陳世軒痛批三天前才通報天橋磁磚膨脹鼓起，市府竟回報結構無虞。（圖／陳世軒）

規模7.0強震夜襲，震出離譜缺失！新莊丹鳳高中天橋磁磚大面積崩塌，讓民眾黨市議員陳世軒氣炸，痛批三天前才通報龜裂，市府竟回覆「結構無虞」，結果馬上破功。這場地震驚魂不斷，有議員受困電梯嚇出「人生跑馬燈」；立委陳亭妃搭高鐵回台南，沒想到一度卡在雲林。

這場深夜強震在新北市新莊區釀成驚險災情，位於丹鳳高中外的天橋發生大面積磁磚剝落，地面一片狼藉，根本分不清楚樓梯位置。對此，當地民代痛批市府螺絲鬆了，因為早在地震前幾天就發現異狀。

民眾黨新北市議員陳世軒說：「24號的時候，就有民眾在網路上面跟我反映這個天橋的磁磚全部膨脹鼓起，並且有長條形的裂縫，當天我就馬上通報我們新北市的工務局，我收到的回覆是公所在8月的時候就已經來檢測過，並沒有使用的疑慮，結果今天（27日）晚上就爆掉了。」

除了公共設施受損，地震當下也讓不少人嚇出一身冷汗。民進黨桃園市議員許家睿當時正好在搭電梯，劇烈搖晃讓他直呼彷彿看見「人生跑馬燈」，一瞬間以為電梯要解體。

民進黨桃園市議員許家睿說：「我趕快就最近的樓層離開電梯來做避難，那我想很多桃園的網友也都分享過去在桃園，很少有震度這麼強的一個地震。」

交通運輸也一度受到影響，民進黨立委陳亭妃晚間才結束台北的政見發表會，搭乘晚班高鐵返回台南途中遭遇地震，列車被迫暫停。民進黨立委陳亭妃說：「目前我們全部卡在雲林，因為要看到底地震狀況的影響。」

總統賴清德深夜發文報平安，指示行政團隊掌握各地災情。（圖／賴清德Threads）

面對全台有感強震，總統賴清德於深夜11點49分發文，呼籲國人向親友報平安，並強調政府已掌握狀況。行政院隨後說明，花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；台鐵蘇澳變電站雖啟動防護機制跳電，但其餘路線未傳災情；台電方面除宜蘭東澳曾短暫停電外，其餘運作正常。

不過，就在各縣市首長紛紛發文關切時，屏東縣長周春米的臉書卻發生意外插曲。系統自動翻譯將「發生地震，大家平安」錯誤翻譯成不雅字眼「去死」，讓她趕緊澄清是翻譯出包。這場週六深夜的強震，不僅震出公安問題，也讓全台政治人物度過忙碌的一晚。

