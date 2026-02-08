新莊人行天橋施工挖斷水管！影響1萬戶 力拚24小時修復

現場積水嚴重。（圖／新莊區公所）

新北市新莊區今（8）日上午發生道路施工意外，新北大道與思源路口人行天橋新建工程，因基樁施工不慎挖斷大型自來水幹管，導致大量清水外洩，路面一度嚴重積水，影響新北大道及五工路周邊交通。市府相關單位啟動應變機制，緊急疏導車流並協調自來水公司搶修，初步目標希望在24小時內完成修復，降低對民眾用水與交通的衝擊。

新北市工務局說明，事故發生於今日上午11時20分，施工團隊在新莊區思源路進行人行天橋P2基樁套管作業，於下套管約3公尺深處時，疑似遭遇未標示管線，導致管線破裂並大量湧水。現場人員於11時26分即通報自來水公司及相關單位，並同步進行初步管制。

工務局總工程司楊至中指出，經初步確認，遭破壞的是位於地下約3至4公尺深、管徑約1000毫米的自來水主要幹管。他表示，雖然施工前已依程序完成管線勘查，並與自來水公司會勘確認，但仍可能因圖資誤差，導致實際位置與標示不符，目前已全面釐清事故原因。

新北市工務局長馮兆麟到達現場關心。（圖／新莊區公所）

楊至中說明，事發後已立即聯繫自來水公司進場搶修，並採取減壓供水方式，盡量避免大規模停水情形發生。初步評估，受影響戶數約1萬戶、區域主要集中在新莊及大新莊地區，後續將視修復進度滾動調整相關措施，並即時對外說明。

新北市養工處補充，湧出的水流已漫延至五工路往五股方向，以及新北大道二段外線車道，造成局部道路積水。養工處已派員進駐現場，配合警方進行交通疏導，並與自來水公司同步調配管線圖資，確認實際受影響的供水範圍。

此外，新莊區公所表示，已成立災害應變中心，待自來水公司完成停水範圍與時程評估後，公所將配合支援臨時供水站設置，確保民生用水需求。

