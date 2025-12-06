新莊停車場出口3車撞 1駕駛OHCA2人傷

自小客車發生碰撞後，仍持續往前追撞，波及路邊停放旁的普重機車及2輛自行車。新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市新莊警分局勤務中心接獲通報，指稱今（06）日13時許新莊區思幸福路一帶發生A2類交通事故。一輛由周男（51歲）駕駛的自小客車，從幸福路753巷佳瑪停車場駛出時，不明原因未停讓前方車輛，與侯姓女子（40歲)騎乘的普重機車，載乘客黃女（38歲)，以及楊姓女子（45歲)駕駛的自小客車發生碰撞後，仍持續往前追撞，波及路邊停放旁的普重機車及2輛自行車。

自小客車碰撞情形。新莊警分局提供

新莊警分局指出，周及機車騎士侯女、乘客黃女等3人均送往部立臺北醫院救治，其周周男OHCA，機車騎士、乘客均四肢輕微擦挫傷，另一輛自小客車駕駛楊女未受傷。周男暫無法實施酒測，其餘兩車駕駛酒測值均為0。

廣告 廣告

新莊警分局表示，經員警目視檢查，尚未發現三車車上有違禁品，且尚未發現有毒駕情事。全案由新莊分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。