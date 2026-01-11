新莊停車場車窗遭砸 警調監視器追查可疑人士

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！

