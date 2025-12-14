新莊公寓凌晨惡火！「16歲女副班長殞命」校方不捨發聲 起火原因出爐

新莊凌晨惡火吞噬舊公寓，16歲少女逃生不及命喪火場。（圖 ／翻攝畫面）

新北市新莊區建中街1棟4層樓老舊公寓今天（14日）凌晨發生火警，2樓住戶率先竄出火苗，火勢迅速蔓延，整棟建築濃煙瀰漫，最終造成1名16歲周姓少女死亡。檢警初步研判，起火點位於2樓少女房間，疑為電器延長線短路所致。校方透露，死者在校擔任副班長，人緣相當好，如今命喪火窟，令人不捨。

新北市消防局凌晨4時33分接獲報案，立即出動26輛消防車、61名消防人員趕赴現場。消防人員抵達時，發現2樓冒出大量黑煙，且疑似有人受困，趕緊佈署水線灌救，同步逐層搜索與疏散其他樓層住戶。在消防員努力下，火勢於4時59分左右撲滅，燃燒面積約30平方公尺。

不幸的是，消防人員在進行殘火處理時，於2樓起火戶內客廳與房間交界處，發現16歲周姓少女倒臥屋內，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，明顯死亡。初步研判，少女疑似在逃生過程中吸入大量濃煙而昏迷，最終未能逃離火場。

據了解，該戶平時由59歲周姓男子與女兒同住，父女相依為命。周男從事保全工作，火災發生時正在外出值勤，並不在家，直到接獲通知趕回現場，才得知唯一的女兒已不幸罹難，當場情緒潰堤，悲痛不已。

檢警今天下午於板橋殯儀館進行相驗，周父到場陪同，見到被白布覆蓋的女兒遺體，難掩哀傷。檢警初步研判，起火點位於2樓少女房間，疑為電器延長線短路引發火勢。

少女就讀的穀保家商透露，死者在班上擔任副班長，負責點名等事務，成績中等，人緣良好，是認真負責的學生。校方已與家長聯繫，並將於隔日由導師與輔導人員進行團體輔導，協助同學度過傷痛。

