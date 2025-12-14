新莊公寓凌晨火災 1少女葬身火窟

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區建中街1處老舊公寓今天清晨驚傳火警，消防員到場時，發現4層樓公寓的2樓竄出大火，26分後火勢撲滅，但消防員滅火後，在2樓起火戶客廳赫見1名16歲少女，已燒成焦屍，初步研判有逃生動作，起火戶燃燒客廳雜物，面積約30平方公尺，整起火警疏散起火戶上方3位住戶，起火原因仍待調查釐清。

新北市119今天凌晨4時33分獲報，新莊區建中街16巷5號驚傳火警，現場為4層樓RC住宅的2樓冒出火煙，消防人員獲報6分鐘趕抵搶救，見起火戶陷入火海、全面燃燒，佈2水線入室搶救，火勢於到場26分鐘撲滅，但在起火戶客廳發現1名16歲少女葬身火窟，嚴重碳化，消防員初判燃燒客廳雜物，共派遣8分隊26車61人。

至於少女死因，仍待火調人員調查，將向家人了解當時情況，初判不排除電氣因素或遺留火種釀災。

