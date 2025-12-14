新莊公寓奪命惡火 疑電器超載.16歲少女逃不及喪命

新北市 / 綜合報導

新北市新莊建中街一處4樓公寓，今(14)日凌晨突發火警，2樓起火處全面燃燒，一名16歲少女逃生不及，被發現時已經明顯死亡。根據鄰居說法，2樓平時是一對父女同住，當天父親因為值夜班保全，出門上班，沒想到4點多客廳突然起火，女兒沒能逃出火窟，也讓救援的大隊長不捨發文表示，抱歉妹妹，我們盡力了。

熊熊火舌，不斷從建築物內竄出，伴隨磁磚破裂的爆炸聲，民眾驚慌逃竄，大火越演越烈，整棟房屋全面燃燒，消防人員拉水線展開灌救，但搶救火勢過程，屋內卻驚傳還有一名少女，還沒逃出。

死者家屬說：「阿嬤不在裡面，阿嬤在我家，(他是2樓啦)，在2樓。」沒能得到家人的消息，女子心急如焚雙手捂臉，語帶哽咽但摯愛家人，逃生不及16歲的少女，在客廳被發現時已經身亡。

華視新聞記者李思琪說：「您可以看到，這個2樓其實外牆都已經是焦黑一片了，而且呢這個室外機也已經都掉落下來，鐵窗也明顯的被燒融變形。」焦黑一片鐵窗燒融，事發就在，新北市新莊區建中街，一處4樓公寓，起火點位在公寓2樓，裡頭是一對父女居住，事發當下父親外出工作只有女兒在家。

初步研判是客廳電視櫃附近，疑似電器超載走火，火勢一下就蔓延開來，少女發現後想從房間逃生，但疑似因為吸入過多濃煙，倒臥客廳救難隊員抵達時，少女已經明顯死亡。

公寓3樓住戶說：「鑰匙也沒有拿，就關門，趕快去樓下叫他們跑，他就下去了，也沒有穿衣服，就穿一個內衣這樣子。」講當時狀況，樓上住戶回憶當時，他們邊逃生邊提醒大家，但大火來得又急又快，連鄰居都差點無法自保，而負責救火的新北市消防局，第二大隊大隊長也在臉書感性發文，向少女道歉表示真的盡力了，最終遺憾還是發生，大火無情家屬痛心，遺憾救不回家人寶貴性命。

