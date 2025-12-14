新莊公寓惡火！保全父凌晨外出工作 再見16歲愛女成焦屍

火警現場火舌向外竄出。民眾提供

新北市新莊區今（14日）凌晨發生火警，建中街1棟4層樓公寓於2樓冒出火煙，警消獲報後到場搶救，從4樓救出3位民眾，不過火勢撲滅後，在起火戶的客廳發現1名16歲少女死亡，初步研判是客廳雜物起火，燃燒面積約30平方公尺，起火原因仍待火掉人員調查。

據初步了解，起火戶為死者與父親同住，父女2人相依為命，今天凌晨火警發生當下，從事保全的父親正在外上班，並不在家，少女遺體是消防隊員將火勢撲滅後，在現場進行殘火處理時發現，當下已經燒成焦屍，而死者親得知噩耗後，至目前為止仍因過度悲傷，無法製作筆錄，火警原因仍待深入調查釐清。

新莊建中街公寓凌晨發生火警。呂健豪攝



