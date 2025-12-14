新莊公寓惡火！16歲少女葬身火窟 消防大隊長：妹妹抱歉，我們盡力了

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

新北市新莊區建中街一棟公寓2樓，今（14）日凌晨傳出惡火，消防局派遣8分隊26車共61人前往救援，救出公寓內15名住戶，可惜在清理火場時，發現一名16歲少女葬身火窟，新北消防局第二大隊大隊長對此遺憾發聲，「妹妹抱歉，我們盡力了。」

新北市新莊區建中街一棟公寓2樓今日凌晨傳出惡火，一名16歲少女不幸葬身火窟。（圖／翻攝曾天柔臉書）

新北市消防局今天凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街一棟4層樓公寓竄出火煙，立即派遣各式消防車及消防人員前往灌救，到場發現起火點位於2樓，大量火煙狂竄，立刻布設2條水線搶救，同時疏散救出整棟公寓15名住戶。火勢於4點59分撲滅。

可惜消防人員在清理火場時，在2樓客廳發現1名16歲少女的焦屍，她疑似來不及逃生葬身火窟。詳細的起火原因仍待火調人員釐清。

對此，新北消防局第二大隊大隊長曾天柔在臉書PO文，遺憾指出：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」



