新莊公寓深夜惡火！16歲少女逃生不及身亡 校長悲痛：她是副班長人緣好

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

新北市新莊區建中路一棟公寓今（14日）半夜發生火警，造成居住在2樓的一名16歲周姓少女不幸身亡。根據檢警初步調查，研判死因為吸入性嗆傷，起火原因疑與屋內電線或延長線短路有關，詳細情況仍待進一步釐清。對此，周女就讀的穀保家商校長嚴英哲悲痛表示，該學生擔任副班長，在班上人緣好、成績不錯，明將與輔導老師進入該班進行團體輔導。

新北市新莊區建中路一棟公寓今（14日）半夜發生火警，造成居住在2樓的一名16歲周姓少女不幸身亡。（圖／翻攝新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔臉書）

據了解，周姓少女為單親家庭，平時與父親相依為命，周父從事保全職務，13日晚間6時許周父外出上班時，僅就讀穀保家商的周女一人在家，未料半夜疑似住家大門旁的電器延長線短路而起火，周父得知起火消息後急忙返家，但周女仍因逃生不及命喪火海。檢警今日下午在板橋殯儀館進行相驗，周父看著女兒遺體難掩悲痛。

廣告 廣告

噩耗傳出後，穀保家商校長嚴英哲不捨表示，周姓少女就讀多媒體設計科，在班上擔任副班長，人緣良好、成績也不錯，目前已向周女交情較好的幾個同學告知，預計明（15日）早上第一節課會與班導師、輔導老師以及學務處共同前往班上進行團體輔導。

更多FTNN新聞網報導

新莊公寓失火釀1死！16歲少女疑逃生不及罹難 起火初判原因曝光

新莊惡火16歲少女不幸喪生 消防員悲嘆：妹妹抱歉，我們盡力了

驚險！屏東醉漢持刀追砍高中生 闖入國小校園引恐慌

