新莊公寓清晨惡火「1人受困2樓客廳」身亡…死者為16歲少女

社會中心／新北報導

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨驚傳火警。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨驚傳火警。警消到場後，隨即布水線滅火並進入火場搜索，在2樓發現一名16歲少女已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。詳細案情仍待調查釐清。

警消於14日清晨4時33分接獲報案，指新莊區建中街某棟公寓的2樓冒出大量火煙，立即派遣8個分隊、26輛各式消防車及61名消防人員前往；消防人員於4時39分到場，發現現場為一棟4層樓鋼筋混凝土（RC）結構的集合住宅，立即布設2條水搶救。

與此同時，消防人員也入室搶救，火勢於4時59分被撲滅，同時從4樓救出3名受困民眾。不過，在清理火場時，消防員在2樓客廳發現一名16歲的少女疑因逃生不及，已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

經調查，該起火警的火勢集中在2樓客廳，並燃燒大量雜物，燃燒面積約30平方公尺。目前現場已交由火調人員進行詳細調查，以便釐清確切的確切起火點、燃燒原因以及火勢蔓延的經過。

