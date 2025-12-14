社會中心／馬聖傑、洪國凱、蔡明政 新北市報導

新北市新莊區一處公寓，今天凌晨四點多，二樓竄出惡火！據了解，疑似客廳電器電線走火釀禍，導致一名16歲少女命喪火窟！少女平時與爸爸同住，爸爸因為上保全大夜班，因此獨留少女一人在家，爸爸接獲消息後難掩悲痛，今天下午前往殯儀館配合相驗，

公寓二樓，不斷竄出火舌！火越燒越猛烈，居民嚇得驚慌逃竄。消防人員獲報火速到場，立刻噴射水柱，進行灌救。花了大約半小時，火勢才撲滅，公寓外牆都是燒焦痕跡，不斷冒出陣陣白煙。

廣告 廣告





新莊公寓火警1死！ 「16歲少女命喪火窟」保全爸上大夜聞噩耗悲痛

新莊公寓火警1死！ 「16歲少女命喪火窟」保全爸上大夜聞噩耗悲痛。（圖／民視新聞）





失火二樓住戶親戚：「阿嬤不在裡面阿嬤在我家，爸爸跟女兒住女兒...。」

起火點二樓住戶的親戚，焦急的不斷撥打電話，想聯繫失聯的家人。這場惡火，也波及一旁的鄰居。

附近鄰居vs.記者：「（你們是去敲其他人的門），（跟他們說失火失火這樣），按電鈴（趕快跟他們講）對，看到煙很大趕快去樓上叫他們跑。」

事發就在新北市新莊區，建中街一處四層樓老公寓，14號凌晨四點多，二樓住戶疑似客廳電視櫃附近的電器電線走火，導致屋內迅速陷入火海，當時屋內還有一名16歲少女，她疑似睡夢中被嗆醒逃命，無奈最終逃生不及、命喪火窟。附近鄰居對這家人，印象深刻。





新莊公寓火警1死！ 「16歲少女命喪火窟」保全爸上大夜聞噩耗悲痛

新莊公寓火警1死！ 「16歲少女命喪火窟」保全爸上大夜聞噩耗悲痛。（圖／民視新聞）





附近鄰居：「（爸爸）夜間在做保全，女兒還在讀書，死者的奶奶以前跟她爸爸住這裡，她奶奶因為要洗腎，二樓出入不方便搬走了，不然這一次不是只有一個妹妹而已，晚上只有一個人，因為爸爸晚上要工作。」

高中校長：「她(少女)擔任班上的副班長，她人緣不錯啊，會到班上進行團體輔導。」

少女的爸爸難掩悲傷，前往殯儀館配合相驗，怎麼也沒想到，再正常不過的上保全大夜班，這回女兒獨自在家卻發生意外，生命就此畫下句點。

原文出處：新莊公寓火警1死！ 「16歲少女命喪火窟」保全爸上大夜聞噩耗悲痛

更多民視新聞報導

酒後中指引爆夜唱血戰！中和好樂迪外凌晨大亂鬥 22警力急鎮場

美國布朗大學爆槍擊案釀2死8重傷 台籍博士生「關燈躲桌下2小時」逃過一劫

人妻看中醫遭性侵！「自費推拿」被鎖門內逞慾 尪在外傻等

