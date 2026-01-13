社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導

驚悚車禍！今天（13日）下午，在新北市新莊區，有輛公車行駛到一半，突然往左邊切，撞上後方直行的小貨車，肇事公車司機供稱，是因為方向盤機械故障，車輛才被迫往左切釀禍，整起車禍造成公車上4名女乘客受傷送醫，其餘乘客也飽受驚嚇。

午後大馬路上，車輛好端端的行駛，但沒想到一輛公車，突然往左邊切，後方直行的小貨車，根本來不及閃避，當場被撞上，整輛公車還晃了好大一下，可以想見撞擊力道有多麼強大。

目擊民眾：「（公車）司機說什麼，方向盤一直轉不回來，然後就撞下去了，救護車消防車都有來，救護車好像來45台吧，然後消防車來2台這樣子。」

新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到公車還停在這裡，而且可以看到，這條路的車流量其實相當大，當時公車跟小貨車發生碰撞後，也是造成交通大打結。」

事情發生在13號下午3點多，新北市新莊區中正路上，初步了解，61歲的吳姓公車駕駛，自稱因為機械故障，突然被迫左切，撞向中央分隔島，以及後方的小貨車，造成公車上的4名女乘客，手腳、頭部以及牙齒受傷，緊急送醫治療，其他的乘客也飽受驚嚇。

新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍（圖／民視新聞）非當事公車駕駛：「這可能應該是機械問題啦，應該是就是機械故障這類的啦，（這台車）新的啊，好像今年剛開而已呀，2025年的啊。」

肇事的公車才剛出廠一年，怎麼會上路到一半就出狀況，所幸沒有釀成嚴重傷亡，但公車是不少人的通勤工具，業者恐怕得好好檢修車輛，民眾才能安心搭乘。

原文出處：新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍

