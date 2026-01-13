新莊公車與貨車碰撞 4乘客受傷送醫 (圖)

地方中心／周秉瑜 桃園報導今天（12）下午4點多，桃園中壢區中園路，發生一起火燒車意外，一輛聯結車開到一半，車頭突然冒煙起火，駕駛驚覺下車拿滅火器撲滅火勢，不料火勢蔓延相當快，不到半小時，整輛聯結車就被燒毀，由於當時是下班尖峰時段，國道一號南下車輛回堵好幾公里。橘紅火光猛烈燃燒，大量濃煙不斷從聯結車頭竄出，火勢一發不可收拾，消防人員獲報到場，趕緊佈水線滅火，只不過好端端的，怎麼會開到一半，突然起火。聯結車駕駛：「我開一開，右邊突然冒煙，我下來看，但火已經燒起來了，跳下來想要救火，但滅火器在另一邊，我來不及。」聯結車不明原因起火，消防隊佈水線滅火（圖／民視新聞）事發在週一（12）下午4點多，桃園中壢區中園路上，59歲林姓男子開著聯結車，車頭不明原因起火燃燒，駕駛一度拿滅火器想救火，無奈火勢來得太快，不到半小時，整輛車就被燒成灰燼。由於正值下班時間，國道一號南下往中壢方向，車輛回堵了好幾公里，警方進行交通管制。聯結車駕駛：「不到半小時就都燒光了，而且裡面都有塑膠。車是二手的，在哪裡買的我也不知道。」正值車流高峰，一度造成回堵（圖／民視新聞）根據了解，這輛聯結車是向別人借來的，無情大火讓生財工具被燒的面目全非。燃燒面積3平方公尺，所幸火勢在半小時撲滅，無造成人員傷亡，目前拖吊車已拖離車輛，清潔隊處理地面油漬及車體殘渣，至於起火原因，有待火調人員釐清。原文出處：桃園中壢聯結車起火整輛車燒毀 國1南下回堵數公里 更多民視新聞報導日本群馬縣高速公路57車連環撞 釀1死26傷屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火國3台中霧峰段5車追撞火燒車！烈焰沖天釀2傷 車流回堵3公里

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言