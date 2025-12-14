新莊凌晨住宅火警！16歲少女喪生火場 消防員悲：我們盡力了

新莊凌晨住宅火警造成16歲少女不幸喪命。（圖／東森新聞）





新北市新莊區今凌晨發生一起奪命住宅火警，一棟4層樓公寓2樓突然起火，火勢迅速蔓延，消防人員全力灌救並疏散住戶，仍不幸在起火樓層發現一名16歲少女倒臥客廳，已明顯死亡。新北市消防局第二大隊長曾姓隊長在網路發文致歉，沉痛表示「妹妹抱歉，我們盡力了」。

警消指出，凌晨4時33分接獲通報，指新莊建中街一棟住宅冒出大量濃煙，消防局立即派遣8個分隊、26輛消防車及61名消防人員趕赴現場。消防人員於4時39分抵達後，發現2樓火煙猛烈，隨即佈署2條水線入室搶救，同步展開人員疏散行動。

火勢於4時59分獲得控制並撲滅，消防人員隨後逐層搜索，在4樓救出多名受困住戶，全棟共疏散帶出15人。然而在清理火場時，於2樓起火點的客廳內發現一名16歲少女，疑因逃生不及喪命，現場已無生命跡象。

事發後，曾姓隊長在臉書文表示，「妹妹抱歉，我們盡力了。到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速侷限火勢及建立水線破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生」，最後並強調消防人員會持續努力，用盡全力守護市民安全。

初步調查顯示，起火建築為鋼筋混凝土結構住宅，燃燒範圍集中在2樓客廳雜物區，面積約30平方公尺，詳細起火原因與燃燒過程，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。

