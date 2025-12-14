新莊凌晨惡火 少女命喪火窟

新北市新莊區建中街1處公寓14日凌晨4時許發生火警，公寓2樓突然起火，火勢猛烈、濃煙密布，16歲周姓少女獨自受困屋內，疑因逃生不及喪生。少女父親當時外出值夜班，接獲通知至殯儀館相驗，獨自坐在相驗室外等候，神情哀戚令人鼻酸。詳細起火原因待進一步釐清。

新北市消防局說明，昨凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1處公寓冒出火煙，消防人員於4時39分抵達現場搶救，火勢於4時59分撲滅。救災共派遣8個分隊、26輛車及61名消防人員，並成功救出4樓3名住戶，合計疏散15名民眾。

廣告 廣告

消防員在2樓起火住家客廳搜索時，發現周姓少女倒臥地上已無生命徵象，初步研判疑在逃生過程吸入大量濃煙昏迷，最終未能逃出火場。燃燒範圍集中於客廳雜物，面積約30平方公尺。

警方與鑑識人員初步檢視現場證物，未發現明顯異常或外力介入情形，後續由消防局火災調查人員複勘，釐清確切起火原因。

據了解，罹難少女就讀穀保家商多媒體設計科，擔任班級副班長，師長透露其人緣良好、成績穩定，來自單親家庭，平時晚間多獨自居住，父親從事保全工作，當天值夜班未在家。校長嚴英哲表示，校方尚不清楚起火原因，但已通知全校教師，將於今天上課第1節課由輔導老師、班導師與學務處至班上做心理輔導，陪伴同學面對突如其來的噩耗。

檢察官與法醫昨下午相驗，通知周父到場協助。相驗期間，周父獨自坐在相驗室外，時而木然望向前方，時而低頭凝視手機，始終沉默不語，相驗結束後，他孤身離開現場，落寞身影讓在場人員無不動容。