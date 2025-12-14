新莊凌晨惡火！16少女困亡 消防大隊長歉：我們盡力了
新北市 / 綜合報導
新北市新莊建中街一處4樓公寓，今(14)日凌晨突發火警，2樓起火處全面燃燒，一名16歲少女逃生不及，被發現時已經明顯死亡。根據鄰居說法，2樓平時是一對父女同住，當天父親因為值夜班保全出門上班，沒想到4點多客廳突然起火，女兒沒能逃出火窟，也讓救援的大隊長不捨發文表示，抱歉妹妹我們盡力了。
熊熊火舌不斷從建築物內竄出，伴隨磁磚破裂的爆炸聲，民宅凌晨突然發生火警，火勢凶猛竄出窗呼，監視器也紀錄下居民倉皇逃生消防人員緊急趕到拉水線灌救，死者家屬說：「阿嬤不在裡面，阿嬤在我家，(他是2樓啦)，在2樓。」
沒能得到家人的消息，女子心急如焚雙手捂臉語帶哽咽，但摯愛家人逃生不及，16歲的少女在客廳被發現時已經身亡，公寓3樓住戶說：「鑰匙也沒有拿，就關門，趕快去樓下叫他們跑，他就下去了，也沒有穿衣服，就穿一個內衣這樣子。」
華視新聞記者李思琪說：「您可以看到，這個2樓其實外牆都已經是焦黑一片了，而且呢這個室外機也已經都掉落下來，鐵窗也明顯的被燒融變形。」
事發就在新北市新莊區一處4樓公寓，起火點在公寓2樓，父親跟女兒2人在這租房同住，父親平時是夜班保全，當天凌晨出門上班，沒想到4點多客廳突發火警全面燃燒，少女逃生不及命喪火海。
附近鄰居說：「死者的奶奶，以前跟她爸爸住這裡，她奶奶因為要洗腎，2樓出入不方便搬走了，不然這一次不是只有那個妹妹。」2樓客廳已經被燒得面目全非，焦黑一片現場也拉起封鎖線，初步瞭解當時疑似是電器過載，電線走火才造成這起悲劇。
事後消防大隊長也在臉書感性發文，向少女道歉表示真的盡力了，最終遺憾還是發生，會繼續加油守護每位市民，大火無情家屬痛心仍無法救回孩子性命。
