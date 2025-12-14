新莊凌晨惡火「16歲少女被燒成焦屍」…消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

社會中心／新北報導

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨發生一起死亡火警。（圖／民眾謝承恩提供）

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨發生一起死亡火警。警消獲報到場後，隨即布水線滅火並進入火場搜索，卻在2樓發現一名16歲少女已被燒成焦屍。對此，新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔不禁悲痛表示，「妹妹抱歉，我們盡力了」。

警消於14日清晨4時33分接獲報案，指新莊區建中街某棟公寓的2樓冒出大量火煙，立即派遣8個分隊、26輛各式消防車及61名消防人員前往；消防人員於4時39分到場，發現現場為一棟4層樓鋼筋混凝土（RC）結構的集合住宅，立即布設2條水搶救，並疏散、救出整棟公寓共15名住戶，最終火勢於4時59分被撲滅。

之後，消防人員進入清理火場時，在2樓客廳發現一名16歲的少女疑因逃生不及，被燒成焦屍、明顯死亡。經調查，該起火警的火勢集中在2樓客廳，燃燒面積約30平方公尺；至於確切起火點、燃燒原因以及火勢蔓延的經過，仍待火調人員進一步調查釐清。

針對16歲少女命喪火窟，新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔事後在臉書難過PO文：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」

