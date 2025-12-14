新莊凌晨惡火16歲少女喪命！消防大隊長悲歎：妹妹抱歉，我們盡力了

新莊今日凌晨發生火警，16歲周姓少女逃生不及葬身火窟。 圖：翻攝自曾天柔臉書

[Newtalk新聞] 新北市新莊區今天凌晨發生火警，建中街1棟公寓2樓起火，消防人員雖緊急疏散並救出15名住戶，但仍有一名16歲少女逃生不及葬身火窟，帶隊的消防局第二大隊長曾天柔在臉書發文哀悼「妹妹抱歉，我們盡力了」，引發網友共鳴。

新北市消防局今日凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙，立即派遣8分隊26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水線進入搶救，疏散並救出整棟公寓共15名住戶。

僅26分鐘消防員就成功撲滅火勢，但隨後卻在2樓起火戶客廳赫見1名16歲周姓少女，已燒成焦屍，初步研判有逃生動作，起火原因仍待火調人員釐清。警方指出，火災發生當時僅有周女一人在家，初步研判是於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥於房門口。

新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔事後在臉書PO文：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」

