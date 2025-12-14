新莊凌晨火警釀16歲少女喪生！火調人員公布初判起火原因

新北市新莊公寓凌晨發生火警，初步研判是客廳電線短路釀災。 圖：翻攝自曾天柔臉書

[Newtalk新聞] 新北市新莊區今日凌晨發生火警，建中街上的公寓竄出火煙，16歲少女逃生不及葬身火窟，調查發現是屋主女兒，當晚獨自在家。火調人員勘驗完現場，初步研判是客廳電線短路釀災。

警消調查，這起火災的起火點在2樓客廳，屋內燒毀大量雜物，燃燒面積約30平方公尺，火調人員勘驗現場後，初步研判是客廳電線短路釀災，不過詳細起火過程及原因，仍待火災調查報告出爐才能確認。

新北市消防局今日凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙，立即派遣8分隊26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水線進入搶救，疏散並救出整棟公寓共15名住戶。

僅26分鐘消防員就成功撲滅火勢，但隨後卻在2樓起火戶客廳赫見1名16歲周姓少女，已燒成焦屍，初步研判有逃生動作，起火原因仍待火調人員釐清。警方指出，火災發生當時僅有周女一人在家，初步研判是於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥於房門口。

