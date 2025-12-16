新莊分局冬至暖心聯誼 志工齊聚加菜慰勉第一線員警辛勞

新莊分局向志工夥伴及地方貴賓表達誠摯謝意，並期許同仁持續以專業與熱情投入工作，同步展現新莊分局「打詐、掃黑、肅槍、緝毒」的堅定決心。(圖:新莊分局提供)

冬至將至，新莊分局十五日舉辦「冬至送暖」慰勞活動，由分局志工中隊長鄭玉惠率領各所志工分隊長，為體恤員警在治安維護、交通執法與為民服務上的辛勞，以熱騰騰的湯圓與豐盛料理表達感謝之意，估計包括內外勤同仁及受邀貴賓共約三百名參與。警察局長方仰寧、議員蔡健棠、新北市警察眷友協會理事長蔡健士等貴賓也蒞臨共襄盛舉。

鄭中隊長表示，新莊警察長期打擊詐欺犯罪、治安維護、交通疏導及市政支援等繁重勤務，但從未鬆懈一步，始終堅守崗位，是守護城市最重要的力量。為感謝同仁的無私奉獻，志工團隊特別在冬至前夕準備聯誼餐會，希望用一碗象徵團圓平安的湯圓，讓同仁感受社會的支持與溫暖。

該次活動菜色豐富，包括炒米粉、鹹湯圓、紅豆甜湯圓、鹹菜鴨湯、蘋果等多樣餐點，分局亦加碼提供蘿蔔糕、炒飯等港式熱食，讓同仁在繁忙勤務之餘能夠稍作休息、補充能量。餐廳內瀰漫著湯品香氣與暖意，許多同仁都表示「冬至前能吃到湯圓、感受到被支持，是最好的鼓勵」。

活動中更藏有反詐小巧思，除了透過電視牆推播新莊分局反詐短片，現場供應的水果:「橘子及蘋果」均貼有反詐貼紙。吃橘子時要剝皮、剝瓣，寓意在對來路不明的投資資訊要一個細節一個細節（帳號、網址、來源）一一查證；而蘋果在童話故事中常常象徵美麗的陷阱，藉此提醒勿輕信高獲利投資、愛情詐騙、假中獎通知等詐騙訊息

方仰寧表示，特別在活動中感謝志工中隊及警察同仁平時為地方的共同付出，並提到冬至最重要的就是團圓及平安，今天志工中隊與警察同仁有幸能齊聚一堂過節，不僅是在日常裡增添了溫馨儀式感，另外吃湯圓更象徵著「永續平安」，身為警察每日水裡來火裡去，方局長除了肯定新莊分局的同仁「有案必破」，更期許參與活動的所有人都能平安順心，場面溫馨熱鬧，洋溢濃厚團圓氣氛。

其中一位員警也分享心中的深刻感動。他提到，自從投入警職已有五年多，幾乎忘了冬至吃湯圓的習俗，而在今天與志工媽媽們一起搓湯圓的過程中，彷彿回到兒時與母親並肩動手準備冬至的快樂時光，讓他倍感溫暖。今年雖然依舊無法返家團圓，但在這冷冷的冬日能與長官、同仁及志工們像一家人般圍坐，共享熱騰騰的湯圓，「真的很幸福、有家的感覺」，也在心中留下另一段美好的冬至回憶。

新莊分局長陳保緒有感而發，地方民意代表及社團都積極支持分局，包括設備補強、慰勞物資與各項公益協助，使警察在執勤環境與士氣上持續獲得正面能量。此活動不僅是冬至餐敘，更象徵志工與地方社會對警察工作的肯定，也呼應局長方仰寧所推動關懷同仁健康與尊嚴核心方向。未來亦將繼續推動友善執勤環境與支持同仁身心健康，以更充沛的力量維持治安、服務市民。