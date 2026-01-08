新莊分局呼籲駕駛人於轉彎或變換車道前 務必提前使用方向燈

新莊分局呼籲，共同維護用路安全。(圖:新莊分局提供)

新莊分局八日表示，新莊派出所警員執行巡邏勤務時，新北市新莊區中正路與新泰路口，發現一起交通事故，立即前往現場處理。經查，蔡男（三十五歲）駕駛普通重型機車，沿新泰路往環漢路方向行駛，行經路口左轉中正路往三重方向時，與同向直行、由蔡女（七十二歲）所駕駛之微型電動二輪車發生碰撞。

本案雙方均未受傷，經現場酒測，酒測值皆為０。雙方於現場自行和解，並表示不需警方進一步介入。

新莊分局呼籲，駕駛人於轉彎或變換車道前，務必提前使用方向燈，並確實確認後照鏡及視線死角，待確認周遭無虞後再行轉向，以避免因一時疏忽釀成事故，共同維護用路安全。