新莊分局呼籲 所有駕駛人經過交叉路口時，務必留意交通標誌

▲新莊分局呼籲所有駕駛人，在經過交叉路口時，務必留意交通標誌、標線及號誌等相關管制措施。(圖:新莊分局提供)

新莊分局十二日表示，於一一五年一月八日下午三時左右，勤務中心接獲報案，指稱新莊區龍安路與裕民街口（丹鳳派出所轄區）發生了一起交通事故，警方隨即派員前往現場處理。

經調查，事故由五十三歲的陳姓女子駕駛自小客車（A車）沿龍安路朝福營路方向行駛時，因未注意交通號誌，撞上了在龍安路等紅燈的60歲蔣姓男子所駕駛的自小客車（B車），造成交通事故發生。

事故發生後，B車駕駛胸部受傷，但意識清楚，隨即由救護人員送往醫院接受治療；經過酒測，A、B兩車的駕駛人均顯示酒測值為0，排除了酒後駕駛的可能性。

新莊分局交通分隊已到場進行現場管制，並完成事故現場的調查、勘查、採證、拍照及測繪記錄，後續的肇事責任仍由警方依法進行調查釐清。

新莊分局呼籲所有駕駛人，在經過交叉路口時，務必留意交通標誌、標線及號誌等相關管制措施，確實遵守交通規則，以保障自身及其他用路人的安全，切勿心存僥倖而違規行駛，以免造成事故，傷害他人及自己。