新莊分局重要節日勤務首日 議長蔣根煌慰勉

新莊分局隆重舉辦「加強重要節日安全維護工作慰問活動」，邀請新北市議會議長蔣根煌及多位市議員蒞臨指導與慰勉，充分展現地方各界對警政工作的高度重視與支持。(圖:新莊分局提供)

▲新莊分局隆重舉辦「加強重要節日安全維護工作慰問活動」，邀請新北市議會議長蔣根煌及多位市議員蒞臨指導與慰勉，充分展現地方各界對警政工作的高度重視與支持。(圖:新莊分局提供)

為因應一一五年加強重要節日安全維護工作，新北市警察局新莊分局於九日晚間八時，隆重舉辦「加強重要節日安全維護工作慰問活動」，邀請新北市議會議長蔣根煌及多位市議員蒞臨指導與慰勉，充分展現地方各界對警政工作的高度重視與支持。

此次活動分為兩階段進行。第一階段於新莊分局內舉行，由蔣議長根煌致詞勉勵警察同仁後，親自頒贈慰問金及慰問品，慰勞第一線執勤員警、民防、義警、義交及志工夥伴，現場氣氛溫馨熱絡，互動融洽，充分鼓舞執勤士氣。

廣告 廣告

活動現場亦於分局一樓進行警力展示，由多輛巡邏車整齊停放列隊，展現新莊分局充沛執勤能量與守護治安決心。待議長及貴賓啟程展開第二階段慰問行程時，巡邏車同步開啟警示燈及警鳴器，護送慰問車隊一同出發，場面莊重隆重，象徵警民同心守護地方安全。

第二階段則由蔣議長帶隊，率同分局幹部前往新莊消防第二大隊、昌平里守望相助隊、豐年里守望相助隊等單位進行實地慰問，向長期投入治安、防災與社區安全工作的夥伴表達關懷與感謝之意，並肯定其辛勞付出。

新莊分局長陳保緒表示，一一五年加強重要節日安全維護工作自二月九日起至二月二十三日止，為期十五日，秉持「治安維護無假期」精神，警方將持續全力以赴，妥善運用警力與民力資源，落實各項勤務作為，以達成「民眾過好年」之目標。

陳保緒也期勉全體同仁於專案期間持續在「治安、交通、為民服務」三大工作面向精進努力，結合地方民力共同守護社會安全，使市民能歡度一個「溫馨、平安、祥和」的春節假期。