新莊副都心及八里、新店等部分路邊汽、機車停車格2月起收費

自二月一日起，新莊區副都心及興化國小周邊、八里區中華路及新店區福園街等路段的路邊汽、機車停車格實施收費管理。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市交通局為整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘秩序，自二月一日起，新莊區副都心及興化國小周邊、八里區中華路及新店區福園街等路段、總計五百七十格路邊汽、機車停車格實施收費管理，讓停車資源公平共享，提升停車周轉率。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，八里區中華路及新店區福民公園周邊的福園街十巷等路段，有車輛久停占用，也造成髒亂、破壞市容；交通局在兼顧行車安全及秩序下，規劃路邊停車格，並將自二月起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。

另外，新莊副都心隨發展成熟與捷運環狀線、機場線開通，通勤與轉乘機車停車需求暴增，交通局在新莊區中央路及中信街(中央路至新北大道)等二條路段，共規劃的四百四十六格路邊機車停車格位，也將同步於二月起實施收費管理，以鼓勵民眾多利用轉乘捷運通勤。

本次新增路邊汽、機車格收費路段及收費時間、費率如下：

(一)五股區五工一路、新莊區五工一路、五工二路、五工二路五十巷、五工三路五十巷及新店區福園街十巷路邊汽車格：收費時段為週一至週五上午七點至晚間八點，每半小時十元。

(二)八里區中華路二段路邊汽車格：收費時段為週一至週五上午七點至晚間六點，每半小時十元。

(三)鶯歌區尖山路卓厝巷路邊汽車格：收費時段為週一至週五上午七點至晚間八點，按日計次收費，一次六十元。

(四)新莊區中央路及中信街(中央路至新北大道) 路邊機車格 ：收費時段為週一至週五上午九點至下午五點，按日計次收費，一次二十元。

交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢、繳費，快速又方便，避免逾期受罰。