新莊區公車與自小貨車碰撞 新莊警處理並維持交通

記者黃秋穤／新北報導

新莊區中正路653號前今（13）日15時許發生一起公車與自小貨車碰撞之交通事故，新莊警分局接獲勤務中心通報，立即派員到場處理並維持交通秩序。

新莊警分局指出，經調查，係吳男（61歲）駕駛公車，沿中正路外側車道往建國一路方向行駛，駕駛人吳男自稱因機械故障需變換車道，遂與同向沿中正路內側車道直行，由林男（29歲）駕駛之自小貨車發生碰撞。

新莊警分局提到，本案兩車駕駛均未受傷、意識清楚，無需就醫；另公車乘客周女（76歲）牙齒受傷、張女（19歲）頭部撕裂傷、周女（34歲）後腦及右手右腳挫傷、張女（69歲）右手挫傷，均由救護人員送往醫院救治，意識均清楚。

新莊警分局表示，警方於現場對兩車駕駛實施酒測，酒測值均為0。全案已由交通分隊完成現場調查、勘查採證照相及測繪紀錄，肇事責任仍待後續釐清。新莊分局呼籲，駕駛人行車務必注意車前狀況及安全變換車道，如車輛疑似故障應先確保安全並停靠適當處所處理，以降低事故風險。