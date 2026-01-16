新莊區再開新店！永慶房屋馬年氣勢如虹持續擴大招募業務





永慶房屋2026年剛開始就氣勢如虹！繼宣布第一季將在土城新展1店後，新莊也確定再展1店，短短1個月內即拍板確認新展2店，積極布局搶先掌握未來房市回溫契機，雙北市朝350店目標持續邁進，新的一年也持續招募好人才，祭出優渥的薪獎福利吸引各行各業的轉職族群，提供業務新人提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，更提供農曆年前先面試年後再報到，給轉職者更多的彈性空間。

新莊區剛性需求穩定 永慶房屋店數稱霸冠軍

為什麼新展店會選擇新莊區呢？永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋長期深耕新莊，早已穩居新莊店數第一，看好區域發展與居住需求持續成長。新莊區是新北市人口第二大行政區，僅次於板橋區，剛性需求穩定、不易受短期投資退潮影響。同時受惠於機捷、環狀線、台65線等交通建設完整，區內學區、商圈、醫療與生活機能成熟，加上有重劃區撐盤，副都心、頭前、塭仔圳重劃區陸續開發，讓預售、新成屋與中古屋市場皆具一定去化速度，區域內住宅產品多元，各類購屋族群需求均能滿足，房市交易熱度持續維持穩定。

永慶房屋在新莊新增一間門店，希望透過更密集的服務據點，貼近更多在地消費者，提供即時、誠實且高品質的購售屋服務。配合新店展開與服務量能擴大，永慶房屋以具競爭力的人資制度招募業務人員，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，還有「幸福成家基金」等額外獎金可爭取。

2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元保障收入。(永慶房產集團提供)

年終獎勵季 永慶業務新人也能憑實力領高獎金

農曆新年即將到來，正是許多企業發放年終獎金的時候，永慶房屋也在過年前發放「幸福成家基金」回饋員工。今年發出近1.8億元的「幸福成家基金」犒賞近700位經紀人員！「幸福成家基金」福利打破過去以年資、職級決定獎金的做法，領取資格不受年資與職級限制，只要表現優異，即使是入行第一年的業務新人，也有機會爭取百萬獎金。「幸福成家基金」每人每年最高可爭取達250萬元的獎勵，實質協助第一線夥伴加速完成購屋、成家的目標。

經紀人員鄭琪欣從餐飲業跨領域轉職永慶房屋，收入成功翻三倍成長。(永慶房產集團提供)

經紀人員鄭琪欣加入永慶房屋僅三年半，已累積取得高達180萬元「幸福成家基金」領獎資格。曾經在餐飲業的鄭琪欣，因看見餐飲業薪資天花板而轉戰房仲業務。即便入行時毫無房地產背景，她憑藉永慶房屋「團隊合作」的制度支援，轉職第一年便達成百萬年薪。2025年即使整體房市交易量趨於保守，但在永慶房屋經營策略、強勢品牌與穩定客源支持下，年收入仍突破200萬元，收入比過去在餐飲業成長了近三倍。

永慶房屋透過完善的人資制度，期望每位夥伴都能依循自身志向與強項，在職涯中找到歸屬感與成就感，實現個人價值與企業成長的雙贏。許多福利制度不再以業績表現作為唯一的評選標準，而是考量綜合專業投入、團隊合作與整體貢獻，全面肯定每一份努力，歡迎對房仲產業有熱情、追求穩定與高收入的求職者加入，共同開創多元職涯舞台。