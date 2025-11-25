新莊區立德段公辦都更案25日簽約 預計122年完工

新北市財政局推動公辦都更案，7月選出最優申請人，11月25日舉行新莊區立德段175地號簽約典禮。（新北市財政局提供）

新北市新莊區立德段175地號周邊破舊簡陋，財政局依《都市更新條例》及「都市更新事業實施者公開評選辦法」推動公辦都更案，7月選出最優申請人，11月25日舉行簽約典禮，在新北市長侯友宜見證下，由財政局長陳榮貴與最優申請人簽署都市更新事業實施契約，未來將捐贈身心障礙者社區式日間照顧中心，提升新莊區友善照顧服務品質。

基地東側臨永寧街、西側臨中華路一段，市有建物原為新莊國中舊宿舍，周邊私有建物多為屋齡超過30年以上的老舊公寓。周邊有捷運新莊站，區位良好且交通便捷，鄰近新莊國中、新莊區公所、新莊體育館、新莊廟街等，具有完善行政及生活機能，整體發展條件優異。

侯友宜表示，市府考量本案周邊環境已具備都更條件，再加上區位具有完善的行政及生活機能，透過公辦都更方式，公開評選出執行更新的實施者，為新莊地區重塑建物機能，提供民眾便捷及舒適的生活環境。實施者以「商業串聯」與「宜居生活」為核心開發願景，規畫打造友善通學步道、串聯社區商業帶，全面提升基地及周邊生活品質。

侯友宜說，市府團隊一直積極推行都更三箭政策，提供老屋多元都更方案，而在新莊地區，財政局也持續推動多處公辦都更案，整體開發後預計當地會引進更多居住人口及增加辦公人流。

未來將在基地興建2棟10至26樓建物，規畫270戶住宅，並提供身心障礙者社區式日間照顧中心，預計118年開始興建，122年完工。

財政局表示，市府積極引進民間資源共創效益，讓市有土地活化及改善都市環境不僅只是單點式，目前市府成效已遍布在板橋、三重、新莊、土城、樹林及汐止等地區，未來財政局仍會持續評估適當標的，陸續推動公辦都市更新。

