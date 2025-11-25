新莊區立德段公辦都更簽約 打造「職住共榮圈」

新北市財政局二十五日舉辦「新莊區立德段一七五地號周邊公私有土地公辦都市更新案」簽約典禮。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市財政局二十五日於板橋希爾頓酒店舉辦「新莊區立德段一七五地號周邊公私有土地公辦都市更新案」簽約典禮，在新北市侯友宜市長見證下，由財政局長陳榮貴與馥華集團副董事長陳光憲共同簽署都市更新事業實施契約，未來雙方將攜手合作，透過公辦都市更新方式建構人本友善的居住與辦公環境，創造新莊地區都市聚落的新活力，簽約儀式圓滿完成。

基地東側臨永寧街、西側臨中華路一段，市有建物原為新莊國中舊宿舍，周邊私有建物多為屋齡三、四十年以上的老舊公寓。侯友宜表示，市府考量本案周邊環境已具備都更條件，再加上區位鄰近捷運新莊站、新莊區公所、新莊廟街等，具有完善的行政及生活機能，因此透過公辦都更方式，公開評選出具備豐富開發經驗的馥華集團旗下「永大興營造工程股份有限公司」，作為本案後續執行更新的實施者，為新莊地區重塑建物機能，提供民眾便捷及舒適的生活環境。

廣告 廣告

永大興公司以「商業串聯」與「宜居生活」為核心開發願景，規劃打造友善通學步道、串聯社區商業帶，全面提升基地及周邊生活品質。侯市長進一步提到，市府團隊一直積極推行都更三箭政策，提供老屋多元都更方案，而在新莊地區，財政局也持續推動多處公辦都更案，整體開發後預計當地會引進更多居住人口及增加辦公人流，因此馥華集團在新莊立德案提出融合多元機能之「職住共榮圈」，不僅順應當地複合式發展特色，也與市府公辦都更計畫相輔相成，為新莊環境再造更添一筆。

財政局表示，市府積極引進民間資源共創效益，讓市有土地活化及改善都市環境不僅只是單點式，目前市府成效已遍布在板橋、三重、新莊、土城、樹林及汐止等地區，未來財政局仍會持續評估適當標的，陸續推動公辦都市更新。