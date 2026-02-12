新莊唯一入選必比登的土鴨肉老店，鴨肉嫩到以為在吃鵝肉，這碗鴨肉羹必點！

新莊｜珍品餐飲坊

2025年台灣米其林首次將新北市納入，其中米其林必比登共計有15家，分散在永和(4)、中和(2)、板橋(2)、三重(2)、新店(3)、萬里(1)，而這篇要分享的新莊也僅有「珍品餐飲坊」入選。

先說結論：主打土鴨四吃，生炒鴨肉羹、鴨肉滷肉飯、薑絲鴨肉湯、土鴨肉。鴨肉有著鵝肉的軟嫩，皮及皮下的油甜度也夠，鴨肉乾麵非常涮嘴，鴨油肉燥調得好，鴨肉羮帶點焦香也算好喝，鴨蛋和豆乾也有水準。

位於新莊運動園區週邊的「珍品餐飲坊」就新莊友人的說法是家十多年的鴨肉老店，在2022年經歷了品牌的變更後，2025年一舉拿下米其林必比登的殊榮，一時之間成了新莊鴨肉的首選。得獎後google的評論一度爆漲，但而有4.5的高分。

新北入選的15家中，板橋兩家正巧都是我的心頭好，分別是「大碗公當歸羊肉」和「葉家藥燉排骨」另外同樣以滷肉飯聞名的三重名店「店小二」及永和樂華夜市的「阿爸の芋圓」，接下來的十家我會以最快的速度攻城掠地，希望可以在今年米其林公布前將之吃個遍。

以小吃店來說珍品餐飲坊算是環境不錯，乾乾淨淨冷氣開放，服務蠻親切的。

菜單方面除了四品生炒鴨肉羹、鴨肉滷肉飯、薑絲鴨肉湯、土鴨肉外，也有乾麵、冬粉和一些小吃店常見的小菜、滷味、燙青菜。

鴨滷乾麵，鴨油、鴨滷汁、鴨肉燥調得好，鹹香鹹香非常涮嘴，麵條像是黃麵，吃起來很像以前的油麵，但多了一點微咬勁。

鴨肉羮帶點迷人的焦香，鴨肉甜混著竹筍的清香，羊肉也煮的軟嫩滑口，個人覺得不必三重「北港江記龍門生炒鴨肉焿 」來得差。

相對於鴨肉個人偏好鵝肉，主要鴨肉(白斬)油質普遍較少，而且很容易乾柴，但這家完全沒有這個問題，皮爽脆微Q，皮下的油質相當豐厚且甜度很高，更難得的是鴨肉半點不乾柴，吃起來有一點像鵝肉，真心覺得有水準。

鴨肉特調的醬油膏，感覺有加了一點鴨油，但鹹度有一點高，建議別沾太多....

鴨蛋和豆乾看起來其貌不揚，但也算得上是好吃，就連桌上的辣椒也不錯，另外一瓶是加在鴨肉羹的辣椒粉，不過我忘了加就碗底朝天了。

珍品餐飲坊(fb粉絲團):新北市新莊區復興路一段97號，電話:02 2990 7599，營業時間:10:30-14:00/16:00-19:30(星期一休)

