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即時中心／高睿鴻報導

雖說性慾乃正常生理現象，但若在公共場合做出猥褻動作，小心觸法！新北市新莊近日驚傳，有位變態男進入中誠街一帶某早餐店後，竟直接在店內脫褲、並公然「撸槍」，行為實在太誇張；因此，事後也被發到網路社團，掀起網友熱議。新莊警分局表示，透過網路巡邏，警方已掌握公然猥褻情資；並也在今（10）早10點於新莊區幸福路一帶，迅速將該男查獲到案。從掌握情資至查緝到案，僅歷時約半日，充分展現警方辦案能力。

新莊噁男落網了！掌握情資至查緝到案「僅耗時半天」 展現警方高效率

最近有民眾於臉書社團「愛新莊我是新莊人」發文，指出新莊區中誠街一帶某早餐店，最近有男子在店內做出公然猥褻行為，引發網友關注。經查，本案發生後，警方當下未接獲報案，但新莊分局中港派出所員警，昨（8）日執行網路巡邏時，主動發現該則貼文，隨即啟動查處機制；第一時間聯繫早餐店45歲林姓負責人到所說明，迅速掌握案情脈絡。

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快新聞／新莊噁男落網了！緊盯早餐店老闆娘「撸槍」 網熱議：長得太正？

新莊近日驚傳，有男子在早餐店內公然猥褻，中港派出所副所長李文萌對此出面說明。（圖／警方提供）

警方說明，雖案發當時店家尚未營業，惟員警仍積極蒐證、釐清事證，於昨（9）日上午9點完成報案筆錄後，立即調閱周邊監視器影像及相關資料；透過影像比對及分析，短時間內即鎖定20歲李姓男子涉有重嫌，展現高度偵查效率。中港派出所隨即展開查緝行動，於今日上午10點左右查獲李男到案，從掌握情資至查緝到案，僅歷時約半日，充分展現警方主動出擊與即時應處能力。

全案訊後依妨害風化罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。新莊分局強調，對於任何妨害風化及影響社會秩序之不法行為，警方均秉持「即時掌握、迅速查緝、依法究辦」原則，全力維護公共安全；並呼籲民眾，如發現可疑情事，請立即撥打110報案，共同守護社會治安。

緊盯老闆娘撸槍！網友反應曝光：太噁心了

回顧案發當下，有網友指出，這名男客剛進早餐店，就馬上脫褲並緊盯老闆娘；隨後，雙手竟伸向下體、並出現可疑晃動，變態的「撸槍」舉止全被監視器拍下。網友看到畫面後，紛紛留言說「闆娘太正了」、「他是在豆漿店製造豆漿嗎」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了！」。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／新莊噁男落網了！緊盯早餐店老闆娘「撸槍」 網熱議：長得太正？

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