新莊國小的生命教育課程-我們班上的一窩「鵪鶉」小跟班
新莊國小生命教育課不只是課本上的故事，而是活生生的「啾啾體驗」！學校與在地農會攜手合作，引入鵪鶉飼養課程，讓五年三班學生親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉；學生們下課後忙著餵食、陪鵪鶉曬太陽、幫牠打掃小窩，從中學習尊重生命與責任感。教室裡多了陣陣啾啾聲，也讓校園變成最可愛的生命教室。(見圖)
新莊國小今(十二)日說明，今年生命教育課題中，希望不再是單純的老師授課分享，而是想要給孩子真實體驗生命珍貴的意義；因此，學校特地與在地農會合作，討論課程，聘請專家到校，透過鵪鶉的介紹、飼養、照顧等過程，讓學生實際體會生命的可貴。
此外，學生們分組合作照顧鵪鶉過程中，加深大家懂得尊重生命，看著孩子們每天細心的照顧小鵪鶉、下課時間要餵養鵪鶉、帶鵪鶉到校園裡散步、幫鵪鶉整理家等，臉上露出快樂與純真的笑容。
學生們會相互分享，也與家人與老師分享如何照顧鵪鶉，以及每一隻小鵪鶉的特色與個性；每天看著學生帶著自己的小跟班，是校園裡最可愛的風景。
這次的生命教育課程從十月中旬開始，會連續延續五週，除了讓學生體現生命的價值，更培養學生的責任感、互助合作的成果。學生總是充滿愛心的眼神在照顧鵪鶉，不再是走廊上奔跑，也凝聚了同學間的感情，讓同學們也有了一群小跟班。
