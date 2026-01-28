新莊大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 1/30至2/1彈性交管

大漢橋、新海橋一月三十日至二月一日夜間路面銑鋪彈性交管。圖為新海橋。（圖：新北養工處提供）

▲大漢橋、新海橋一月三十日至二月一日夜間路面銑鋪彈性交管。圖為新海橋。（圖：新北養工處提供）

為提升道路品質與行車安全，新北養工處於一月三十日至二月一日夜間時段，辦理新莊區大漢橋及新海橋（往新莊方向）局部路面銑鋪工程。施工期間將封閉部分平面車道，請用路人提前留意交通管制資訊並配合改道。

養工處今（廿八）日表示，大漢橋與新海橋為新莊區重要聯外橋梁，交通流量龐大，為提供更平整、安全行車環境，工程針對局部路面進行改善，並採用較一般鋪面更具耐久性的級配鋪築，提升路面強度、延長使用年限，同時降低後續維護頻率。

廣告 廣告

工程採夜間分階段施工，減少對日間交通影響，施工期程及交通措施如下（遇雨或天候不佳順延）：第一階段一月三十日晚間十一時三十分至一月三十一日清晨五時三十分，施工範圍大漢橋往新莊方向汽車道，橋下平面汽車道將暫時封閉，車輛請改道行駛民生路三段接環河西路四段轉新北大橋，或由民生路三段接長江路一段轉新海路經新海橋通行；自台六十四線往新莊方向車輛仍可使用外側車道，機車及公車不受影響。

第二階段二月一日凌晨一時至清晨五時三十分，施工新海橋往新莊方向車道，封閉橋下平面道路，車輛請改道環河路四段接新北大橋，或由長江路一段接民生路三段，再行經大漢橋迴轉道通行。養工處提醒，用路人行經施工路段請依現場指示減速慢行。

另外，新工處辦理土城區擺接堡路側溝改善工程，一月三十日晚間十時起至一月三十一日上午六時道路刨鋪作業，施工期間封閉擺接堡路往土城方向全車道，採車道調撥維持雙向通行，請用路人配合管制減速慢行。