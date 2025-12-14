新莊大火奪命16歲少女 校長不捨：她人緣好又盡責

新莊區建中街一棟公寓凌晨發生火警，16歲少女命喪火窟。翻攝畫面



新北市新莊區建中街一處四樓公寓，今天（12／14）凌晨發生火災，一名16歲少女被發現時已燒成焦屍。檢警下午相驗，初判為吸入性一氧化碳致死。少女就讀的高職校長透露，死者擔任副班長，做事盡責，與同學互動也很好，不捨年輕生命就此畫下句點。

今凌晨4時許，建中街這棟4層樓公寓的2樓冒出火煙，消防獲報前往，緊急救出15名住戶，清理火場時發現少女身影，她倒在2樓客廳大門邊，僅一門之隔就能逃生。經查，少女與父親同住，事發時從事保全工作的父親在外頭上班，僅少女在家。

廣告 廣告

檢警今下午於新北市立殯儀館進行相驗，少女父親到場，神情悲痛，未發一語。據《知新聞》報導，少女口鼻有黑碳顆粒，初判是吸入大量一氧化碳，導致嗆傷休克而身亡，詳細死因還需進一步確認。

少女就讀的高職校長透露，少女在學校表現穩定，成績良好，擔任副班長職務，十分盡責，與同學互動融洽，人緣也很好；明天上課第一節將由輔導室、學務處、班導師及校長共同對全班進行團體輔導。

更多太報報導

「0成本分潤」行銷系學生道歉了 炸雞店老闆：希望大家歲月靜好

醉漢持刀追殺！2高中生躲國小求救 「恐有再犯之虞」屏院裁定收押

俄籍妻嫁來台狂玩交友軟體約砲 連劈2男對話超露骨 丈夫崩潰提告