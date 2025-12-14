新莊大火無情奪命16歲少女 父親逃死獨自哀慟認屍

社會中心／李明融報導

新北市新莊區建中街一棟老舊公寓14日凌晨發生大火，屋內一名16歲周姓少女不幸喪命，檢警下午相驗，初判為吸入性一氧化碳致死，消息傳到少女就讀的高職，校長哀痛表示，死者在班上擔任副班長，做事盡責，不捨年輕生命就這樣畫下句點；而少女的父親因前一晚上大夜班不在家，沒想到清晨就接到噩耗，下午前往殯儀館配合相驗，過程中全程不發一語，僅遠遠的望著愛女遺體，畫面讓人看了鼻酸。

新莊大火奪命16歲少女...父親上大夜班逃死劫 獨自認屍全程哀慟無言

14日凌晨建中街發生大火，16歲周姓少女意外命喪火窟。（圖／民視新聞）

新莊大火奪命16歲少女...父親上大夜班逃死劫 獨自認屍全程哀慟無言

少女父親上大夜班逃死劫，獨自前往殯儀館沉默認屍。（圖／民視新聞）

14日凌晨建中街一棟4層樓公寓2樓冒出火煙，消防獲報前往，緊急救出15名住戶，結果在清理火場時發現少女遺體，倒在2樓客廳大門邊，僅差一步就可以逃生，據了解，周姓少女和59歲父親相依為命，父親從事夜間保全工作，火災當晚父親出門上大夜班，家中僅少女一人，疑似因電線或雜物起火，火舌與濃煙迅速竄出，少女疑睡夢中被濃煙嗆醒，最終卻來不及逃出火海，確切起火原因仍待火調人員進一步釐清。

新莊大火奪命16歲少女...父親上大夜班逃死劫 獨自認屍全程哀慟無言

起火原因疑似電線走火釀災，確切起火原因仍待火調人員進一步釐清。（圖／民視新聞）

新莊大火奪命16歲少女...父親上大夜班逃死劫 獨自認屍全程哀慟無言

周姓父女在該處居住已有3、4年，父親因工作關係經常值夜班，女兒經常一人待在家。（圖／民視新聞）

附近鄰居表示，周姓父女在該處居住已有3、4年，父親因工作關係經常值夜班，女兒都是一人待在家，沒想到卻因惡火襲來父女天人永隔，周父14日下午在檢察官與法醫陪同下前往殯儀館相驗遺體，過程中他神情沉重，不發一語，站在門外遠遠的看著女兒的遺體，便獨自離去，現場未見其他家屬陪同，場面看了令人不捨，據相關人員觀察，周父神色看似平靜，實則疑因哀慟逾恆，致使情緒難以宣洩。少女的校方得知噩耗後也表示不捨，就讀高職的校長難過表示，周姓少女擔任班級副班長，個性乖巧、人緣不錯，校園師生得知後也震驚不已，已安排導師與輔導老師進入班級進行團體輔導，陪伴同學度過哀傷時刻。新北市社會局也指出，將提供慰問金及相關災害救助，並視家屬需求給予後續協助。





